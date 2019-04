IIE-Br sobe 8,1 pontos em abril ante março, a 117,3 pontos, revela FGV

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas avançou 8,1 pontos em abril ante março, para 117,3 pontos, o maior nível desde setembro de 2018 (121,5 pontos). Segundo a FGV, no âmbito interno, a incerteza foi impulsionada pela instabilidade e a tendência à revisão de indicadores da economia. No cenário externo, a expectativa está relacionada com a guerra comercial de Estados Unidos e China.



"Nos próximos meses, na medida em que o governo consiga avançar no alinhamento com o Congresso, é possível que o indicador volte a recuar" afirma a pesquisadora Raíra Marotta, da FGV Ibre.



A alta do IIE-Br foi influenciada por todos os seus componentes. O componente de Mídia subiu 6,4 pontos entre março e abril de 2019, contribuindo com 5,6 pontos para o resultado agregado. O componente de Expectativa registrou alta de 11,4 pontos no mesmo período, contribuindo com 2,5 pontos para o comportamento final do indicador.