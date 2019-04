PIB da Itália avança 0,2% no 1º trimestre ante o anterior e supera previsão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália registrou crescimento de 0,2% na preliminar do primeiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores, acima da previsão de alta de 0,1% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, o PIB do país cresceu 0,1%, enquanto analistas projetavam recuo de 0,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.