PIB da zona do euro avança 1,2% no 1º trimestre, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro registrou crescimento de 0,4% no primeiro trimestre ante o quarto trimestre do ano passado. Na comparação anual, o PIB da região teve alta de 1,2%. Os resultados superaram as projeções dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que eram de avanços de 0,3% e 1,0%, respectivamente.



Na comparação anual, o PIB da zona do euro manteve o patamar de crescimento de 1,2% do quarto trimestre do ano passado. Ante o trimestre imediatamente anterior, o resultado mostrou aceleração, já que o avanço do PIB no quarto trimestre ante o terceiro havia sido de 0,2%.