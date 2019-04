PIB da Espanha avança 2,4% no 1º trimestre, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 2,4% no primeiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado. No quarto trimestre, o avanço havia sido de 2,3%, na mesma comparação anual, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).



O PIB espanhol ainda registrou avanço de 0,7% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores.