Confiança do consumidor na Alemanha deve se estabilizar em maio, prevê GfK

O índice de confiança do consumidor da Alemanha elaborado pelo instituto GfK ficou em 10,4 na pesquisa de maio, inalterado em relação ao de abril.



O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam baixa do indicador a 10,3, e sugere que a confiança da população da maior economia europeia vai se estabilizar em maio, após duas quedas consecutivas.



Apesar da perspectiva de estabilidade na confiança, o GfK avalia que "o enfraquecimento global da atividade econômica, o infindável vai e vem do Brexit, e o persistente conflito comercial com os EUA levaram o risco de recessão a mais uma vez crescer levemente".



O GfK utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.