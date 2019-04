PMI industrial da China cai para 50,1 em abril

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China recuou de 50,5 em março para 50,1 em abril, segundo dados oficiais do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês).



O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam redução apenas marginal do indicador, a 50,4.



Apesar da queda, a leitura acima da marca de 50 indica que a manufatura na China se expandiu pelo segundo mês consecutivo em abril, ainda que em ritmo mais contido.



Já o PMI chinês oficial de serviços caiu de 54,8 em março para 54,3 em abril. Fonte: Dow Jones Newswires.