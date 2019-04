Petrobras reajusta gasolina em 3,5%

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 29, um reajuste médio de R$ 0,07 no preço do litro de gasolina nas refinarias. A partir de terça-feira, 30, o preço médio passará de R$ 1,975 para R$ 2,045. Os R$ 0,07 correspondem a um reajuste de 3,5%.



Segundo a Petrobras, o preço do litro de diesel não sofrerá alterações.