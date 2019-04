Confiança da indústria sobe 0,7 ponto em abril, para 97,9 pontos, revela FGV

Previsão de superávit comercial segue em US$ 50,00 bi em 2019, diz Focus do BC

Previsão de superávit comercial segue em US$ 50,00 bi em 2019, diz Focus do BC

Nenhum novo imposto será criado, em especial para as igrejas, diz Bolsonaro

Nenhum novo imposto será criado, em especial para as igrejas, diz Bolsonaro

Argentina introduz mudanças no regime cambial e poderá intervir fora da banda

Argentina introduz mudanças no regime cambial e poderá intervir fora da banda

No Focus do BC, mercado projeta Selic mais alta apenas em junho de 2020

No Focus do BC, mercado projeta Selic mais alta apenas em junho de 2020

Estimativa para câmbio para fim de 2019 segue em R$ 3,75, mostra Focus do BC

Estimativa para câmbio para fim de 2019 segue em R$ 3,75, mostra Focus do BC

Demanda por crédito do consumidor cresce 0,7% em março, diz Boa Vista

Demanda por crédito do consumidor cresce 0,7% em março, diz Boa Vista