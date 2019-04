Bolsonaro defende Previdência: 'Sem muitas modificações, poderemos mais'

O presidente Jair Bolsonaro defendeu a Nova Previdência em seu perfil no Twitter neste domingo, 28, sugerindo que, com a aprovação da proposta "sem muitas modificações", o governo poderá fazer mais pela população. Na publicação, Bolsonaro divulgou um vídeo em que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anuncia que vai aumentar o horário de funcionamento de postos de saúde.



"Com a Nova Previdência sem muitas modificações, poderemos mais, descentralizando poder, beneficiando Estados e municípios. O Ministério da Saúde ampliará horário de funcionamento de unidades de saúde, entrega 88 veículos para o transporte de pessoas com deficiência", disse.