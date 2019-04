Sociedade claramente não entendeu transformação da Petrobras, diz diretor da ANP

O diretor da Agência Nacional de Petróleo, Decio Oddone, afirmou nesta sexta-feira, 26, que a sociedade claramente não entendeu a transformação da Petrobras, a qual terá impacto gigante no futuro. "Vivemos o fruto de um modelo que bateu na parede, de concentração das atividades na Petrobrás. Claramente se percebe que a sociedade não entendeu o que está acontecendo, sendo esta a maior transformação já vivida pela Petrobras", comentou Oddone, no evento da B3 & Eurasia Group, Gzero Forum, realizado em São Paulo.



Ele estava na plateia e foi convidado a se manifestar em painel onde o assunto petróleo foi comentado.



Oddone frisou que a Petrobras não é mais companhia de política pública, que deixa um modelo de monopólio para uma empresa de mercado. "Se tivermos investimento no refino e um mercado de gás aberto, estaremos substituindo um monopólio por uma indústria", acrescentou.



Ele destacou que as transformações que estão ocorrendo no setor de petróleo, movidas pelas transformações da Petrobras, têm atraído investimentos os quais a companhia nunca teve capacidade de conduzir sozinha.



Observou ainda que sem uma solução nesses dois aspectos, não é possível haver uma discussão prática sobre a privatização da Petrobras. "Se houver soluções sobre o refino e o mercado de gás aberto, teremos condições para discutir a privatização da Petrobras de forma prática, e não com ideologia", disse.