Fora da Caixa - Comodidade que vira negócio (e unicórnio)

Em um primeiro momento, você pode entender que a Rappi é – apenas – um serviço de logística que entrega “qualquer coisa” (existe essa categoria entre os serviços oferecidos). Mais do que isso, ela quer ser a sua assistente pessoal. Pelo aplicativo, ou seja, pelo seu celular, é possível solicitar que um motoboy compre algo para você e entregue-o em mãos, pagar a conta do restaurante, contratar uma diarista, autenticar um documento no cartório, habilitar um patinete compartilhado e até sacar dinheiro. Sim, alguém entrega o dinheiro a você no local e horário que preferir.



A startup (empresa de base tecnológica com produto escalável) colombiana chegou ao Brasil em julho de 2017 e, em Belo Horizonte, em abril de 2018. Por aqui, o seu número de usuários vem registrando crescimento mensal entre 30% e 50%, desde que Diogo Cordeiro assumiu o cargo de diretor regional. Está presente em mais de 15 cidades brasileiras e quer dobrar esse número neste ano. Em entrevista ao Estado de Minas, Diogo disse que a intenção é chegar em grandes regiões de Minas Gerais, como Triângulo Mineiro e Zona da Mata.



Em 2016, a empresa foi acelerada pela Y Combinator, a mais importante incubadora de startups do mundo. No início de 2018, recebeu aporte de US$ 185 milhões, o que permitiu a sua expansão no Brasil e na América Latina; em setembro deste ano, recebeu novo investimento, desta vez de US$ 220 milhões, se tornando um unicórnio latino-americano (startup com valor de mercado avaliado em mais de US$ 1 bilhão). Além da Colômbia e do Brasil, a Rappi está presente no México, Argentina, Chile, Uruguai e Peru.





Financiamento coletivo



O Catarse, maior plataforma de financiamento coletivo (crowdfunding) do Brasil, movimentou mais de R$ 20 milhões em 2018, 7% a mais do que em 2017, considerando-se todas as categorias, como livros, quadrinhos, jogos e produtos. Atingiu a marca de 572 mil apoiadores, desde que foi fundado, em 2011. O crescimento foi puxado principalmente pelo Catarse Assinaturas – modalidade de campanha na qual os realizadores dos projetos recebem repasses mensais vindos de seus apoiadores.



Tendências para mercados



O resultado do Catarse aponta tendências para os mercados de jornalismo e de livros. Juntos, jornalistas, podcasters e produtores de conteúdo de diversas temáticas já movimentam R$ 150 mil dos R$ 290 mil transacionados todo mês por meio do Catarse Assinaturas (repasse recorrente). Já editoras e autores independentes atingiram a marca de R$ 6,6 milhões em campanhas pontuais (repasse único) no ano passado, alta de 6% frente ao ano anterior.



"O crowdfunding não é

só um meio de levantar receita para publicar livros, mas de efetivamente desenvolver e fidelizar sua comunidade de leitores"



. Raíssa Pena, diretora de Publicações do Catarse