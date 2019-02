País tinha 3,123 milhões em busca de emprego há 2 anos ou mais no 4º tri

No quarto trimestre de 2018, o Brasil tinha 3,123 milhões de pessoas em busca de emprego há dois anos ou mais, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No trimestre anterior, esse contingente era de 3,197 milhões de desempregados em busca de uma vaga há tanto tempo.



Em relação ao quarto trimestre de 2017, aumentou em 12,1% o contingente de desempregados há pelo menos dois anos.



Outros 1,881 milhão de trabalhadores procuram emprego há mais de um ano, mas menos de dois anos. O grosso dos desempregados no quarto trimestre, 5,370 milhões, estava em busca de uma vaga havia pelo menos um mês, mas menos de um ano.



Na faixa dos que tentavam encontrar um trabalho havia menos de um mês, estavam 1,822 milhão de pessoas.