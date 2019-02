China promete manter crescimento econômico dentro de 'faixa razoável' em 2019

O Politburo, principal órgão decisório do Partido Comunista da China, reiterou hoje a promessa de manter o crescimento econômico dentro de uma "faixa razoável" em 2019 e, ao mesmo, ampliar esforços para estabilizar o emprego, comércio, investimentos e expectativas de mercado.



Para atingir esses objetivos, a China deverá ser proativa na política fiscal, prudente na política monetária e implementar uma política com foco no emprego, informou a agência oficial de notícias Xinhua, citando a ata de uma reunião presidida pelo presidente chinês, Xi Jinping.



O comitê também prometeu manter esforços para melhorar o ambiente de negócios, gerar novos fatores de crescimento e impulsionar o consumo doméstico.