ANP vai redimensionar áreas da 16ª Rodada de Licitações, diz diretor

O diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Aurélio Amaral, informou que algumas configurações de áreas da 16ª Rodada de Licitações de áreas de petróleo e gás natural, programada para este ano, tiveram que ser alteradas por extrapolarem o limite de 200 milhas marítimas que o Brasil tem direito, ou mesmo porque estavam localizadas em áreas de pré-sal ou avançando em ativos de terceiros.



Segundo Amaral, a área total inicialmente estimada em 29,91 mil quilômetros quadrados será "um pouco" reduzida, mas não disse para quanto iria e se vai retirar algum bloco.



"A ANP vai divulgar hoje a reconfiguração, vai diminuir um pouco", disse o executivo que participa de evento promovido pela ANP na zona sul do Rio sobre a eletrificação da mobilidade no Brasil.



Como não será incluída qualquer área adicional, a mudança não terá que passar pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), e portanto o processo não será postergado por conta disso, afirmou Amaral.



Na 16ª Rodada serão ofertados 42 blocos nas bacias sedimentares marítimas de Pernambuco-Paraíba, Jacuípe, Camamu-Almada, Campos e Santos.