Encomendas de bens duráveis dos EUA sobem 1,2% em dezembro ante novembro

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 1,2% em dezembro ante novembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio do país. O ganho foi o maior desde agosto do ano passado, mas ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 1,5%.



Ao longo de 2018, a demanda por bens duráveis teve expansão de 8,1% em relação ao ano anterior.



O resultado de dezembro foi impulsionado pela categoria de transportes. As encomendas de veículos e de autopeças tiveram forte alta, assim como as de aviões comerciais.



Sem o segmento de transportes, que tende a ser volátil, as encomendas aumentaram 0,1% em dezembro ante o mês anterior.



O resultado geral das encomendas de novembro foi revisado, para aumento de 1% na comparação mensal. Fonte: Dow Jones Newswires.