IPCA-15 é o mais baixo para fevereiro desde a implatação do Plano Real, diz IBGE

A alta de 0,34% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) em fevereiro foi a mais baixa para meses de fevereiro desde a implantação do Plano Real, em 1994. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou o indicador de inflação na manhã desta quinta-feira, 21.



Em fevereiro de 2000, o indicador do IBGE também havia avançado 0,34%. O nível de fevereiro de 2019, repete, portanto, o do mesmo mês de 2000. Em fevereiro de 2018, a inflação medida pelo IPCA-15 havia sido de 0,38%.



O resultado de fevereiro de 2019 ficou levemente abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, calculada em 0,35%, e dentro do intervalo das previsões, de 0,22% a 0,48%.



A taxa acumulada em 12 meses arrefeceu de 3,77%, em janeiro, para 3,73 em fevereiro, abaixo do centro da meta de 4,25% perseguida pelo Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As projeções para o IPCA-15 em 12 meses iam de avanço de 3,64% a 3,87%, com mediana de 3,75%.