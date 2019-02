Guedes recebe prefeito Marcelo Crivella em Brasília

O ministro da Economia, Paulo Guedes, terá reunião com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, na manhã desta quinta-feira, 21. O encontro terá início às 11h e ocorrerá na sede da pasta, em Brasília. Conforme a agenda divulgada, esse é o único compromisso público de Guedes previsto até agora.



Participam também da conversa entre o ministro e o prefeito os secretários Waldery Rodrigues (Especial de Fazenda), Mansueto Almeida (Tesouro Nacional) e Esteves Colnago (Adjunto de Fazenda), além de Pricilla Santana, que é subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Tesouro Nacional.