Venda de aço da CSN no 4º trimestre fica levemente abaixo da média do mercado

As vendas totais de aço da CSN no quarto trimestre de 2018, de 1,181 milhão de tonelada, vieram 5,1% abaixo das estimativas do mercado. Conforme média de cinco das casas (Bradesco BBI, BB Investimentos, Itaú BBA, Goldman Sachs e Safra) compilada pelo Prévias Broadcast, a indicação era de vendas na casa de 1,245 milhão de tonelada, leve queda de 0,6% ante os 1,253 milhão reportado no quarto trimestre de 2017, mas ainda assim acima do desempenho reportado.



As principais quedas no período foram as vendas de folhas metálicas, de 13%, e zincados, de 15%. No trimestre, a produção de placas da companhia atingiu 1,013 milhão de tonelada, queda de 7,8% na comparação com igual período de 2017, mas alta de 8% ante o trimestre imediatamente anterior.



O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.



Siderurgia



A receita líquida no segmento de Siderurgia da CSN atingiu R$ 3,768 bilhões no quarto trimestre de 2018, alta de 9% na comparação com igual período de 2017. O avanço aconteceu, conforme a companhia, por causa do maior preço do aço comercializado, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo, bem como pelo crescimento do volume de vendas de revestidos.



Em 2018, a receita líquida totalizou R$ 15,634 bilhões, valor 21% acima de 2017), ante os maiores preços dos aços longos em toda a cadeia.