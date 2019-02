China reduz investimentos no exterior em janeiro

Os investimentos diretos da China no exterior, desconsiderando-se o setor financeiro, sofreram queda anual de 14,9% em janeiro, a US$ 9,19 bilhões, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio do país. Em dezembro, esses investimentos haviam saltado 27,85% em relação a um ano antes.



Porta-voz do ministério, Gao Feng atribuiu o fraco desempenho de janeiro à desaceleração da economia global e à inspeção mais severa de investimentos estrangeiros em alguns países. Fonte: Dow Jones Newswires.