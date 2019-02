O governo do Japão afirma em relatório mensal relativo a fevereiro que a economia local "está se recuperando a um ritmo moderado", com ganho de fôlego no consumo privado e nos investimentos das empresas. Por outro lado, as exportações mostram pouca força.



No curto prazo, o gabinete japonês projeta que a economia continue a se recuperar, enquanto o emprego e a renda melhoram. "Porém deve ser dada atenção aos efeitos de situações como questões comerciais na economia global, a perspectiva para a economia chinesa, a incerteza de situações e políticas em economias do exterior e os efeitos de flutuações nos mercados financeiros e de capital", ressalta o documento.



O governo do Japão se compromete com esforços para garantir que a economia supere a deflação e ganhe força, com simultânea consolidação fiscal. Ainda afirma esperar que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) atinja a meta de inflação de 2% ao ano.