Tereza Cristina: projeto de reforma da Previdência agrada ao setor

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira, 20, que o projeto de reforma da Previdência agrada ao setor, de forma geral. "Não li os detalhes, mas, grosso modo, acho que está (razoável para o agronegócio)." Ela evitou tecer críticas ao fato de a idade da aposentadoria ser a mesma para homens e mulheres na aposentadoria rural, de 60 anos, mesmo já tendo defendido que houvesse alguma diferença entre os dois. "Eu trabalhei tanto hoje que não li ainda o texto, vou ler agora à noite", disse Tereza. "Acho que está bom, não acho ruim não. Está de bom tamanho."



Sobre a contribuição previdenciária do agricultor familiar de R$ 600 por ano, ela também se mostrou favorável. "Acho muito razoável e justo. R$ 600 por ano eu acho que todo agricultor familiar pode contribuir para um benefício que ele sabe que vai ter na sua velhice."



A ministra disse ainda que pretende ajudar o governo a aprovar o projeto. "Não é ajudar o governo, é ajudar o futuro do Brasil porque estamos fazendo uma medida que não é simpática a ninguém, ninguém gostaria de fazer uma reforma da Previdência, mas ela é para o futuro, para que todos possam ter a sua aposentadoria, para que o Brasil possa voltar a ter investimentos."



A ministra afirmou ainda que está discutindo o Plano Safra 2019/2020 e um aumento no volume de recursos para subvenção do seguro rural. "O governo tem 60 dias. Nós estamos discutindo esse assunto, mas é um assunto prioritário para essa gestão do ministério (mais recursos para seguro). Ainda estamos construindo com a equipe econômica."



*A repórter viajou a convite da Anec