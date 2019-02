'Encaminhamos proposta, demos tiro inicial', diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o Poder Executivo, a Câmara e o Senado estão trabalhando juntos na questão da reforma da Previdência. "Estamos trabalhando juntos nisso. Nós encaminhamos, demos o tiro inicial, isso vai circular na Câmara, para dar sugestões, os governadores deram sugestões, é o rito normal", afirmou Guedes, em entrevista na portaria do Ministério da Economia, em Brasília. "Alguma flexibilização, um ponto ou outro para flexibilizar a situação dos Estados, evidentemente estamos preocupados", acrescentou.



Guedes, no entanto, fez questão de ressaltar a recepção positiva ao projeto. "A recepção dos governadores foi extraordinária, o papel do (presidente da Câmara, Rodrigo) Maia foi excepcional, o papel do (presidente do Senado) Davi (Alcolumbre) foi excepcional na reforma. Tanto a Casa do Povo quanto o Senado receberam extraordinariamente bem", disse Guedes. "Os prefeitos têm vindo aqui, conversar, conversamos com mais de 30. A Frente Nacional de Prefeitos esteve aqui. Todos apoiam integralmente", pontuou.