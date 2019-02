Doria: 'Viemos ao Ministério da Economia reafirmar apoio de SP à reforma'

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quarta-feira, 20, após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que a bancada de parlamentares de São Paulo apoia a proposta de reforma da Previdência, apresentada pelo governo.



"Viemos aqui (no ministério) reafirmar ao ministro o apoio do governo de São Paulo, da bancada de São Paulo, à reforma da Previdência, à sua proposta, à sua essência, a aquilo que poderá impactar no Brasil", disse Doria. Ao seu lado, estavam o secretário da Fazenda e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o próprio ministro Paulo Guedes, que surpreendeu ao descer com Doria até a portaria do prédio, para falar com a imprensa.



"São Paulo também será muito impactado, porque a reforma da Previdência vai abrir as comportas de novos investimentos, que serão colocados no setor de infraestrutura", disse Dória. "São Paulo tem também um amplo projeto de desestatização. Este programa será multiplicado em seu potencial havendo a reforma da Previdência, a partir do segundo semestre deste ano", acrescentou.



De acordo com Doria, a reforma tem importância estratégica para o Estado e o País como um todo, "sobretudo porque diminui a pobreza, aumenta a geração de empregos, diminui a miséria, e coloca o Brasil dentro da faixa de crescimento, catapultando o Brasil a outro patamar".



Doria pontuou, ao mesmo tempo, que o Brasil tem diferenças sociais "agudas". "Entre os Estados com maior pobreza e melhor condição econômica, há diferenças muito grandes. É preciso que a reforma da Previdência interprete isso de forma adequada", disse.