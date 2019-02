Com reforma, novos políticos eleitos estarão automaticamente no INSS

As mudanças nas regras de aposentadoria dos deputados e senadores previstas na proposta de reforma da Previdência vão valer para os políticos do Estados e municípios. A reforma endurece as regras, os novos eleitos estarão automaticamente vinculados ao regime do INSS.



Os suplentes que assumirem os cargos já estarão sujeitos à nova regra depois que a PEC for promulgada.



A proposta prevê uma transição com idades de 62 anos para mulheres e 65 homens.



Os políticos terão que cumprir um pedágio do tempo de contribuição que faltar.



Os regimes atuais serão extintos e valerão somente para quem já ingressou.