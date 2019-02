Vitor Hugo chega para almoço com Bolsonaro e cita mudanças pontuais à PEC

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), chegou no início da tarde desta quarta-feira, 20, para almoço com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, para tratar da tramitação da reforma da Previdência. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também devem participar do encontro.



Na entrada, Vitor Hugo voltou a dizer que sentiu disposição da parte dos governadores para apoiar a reforma, entregue formalmente hoje ao Congresso, mas que alterações "pontuais" serão feitas, sem especificar quais os pontos mais sensíveis.



"A gente tem certeza que o Congresso vai aperfeiçoar a proposta", declarou o líder.



Ele evitou fazer estimativas sobre a base de apoio do governo no Congresso e disse que as conversas para costurar apoio começam nesta quarta-feira.