Reforma é necessária para continuar bom ambiente de negócios, diz Secovi-SP

O presidente do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP), Basilio Jafet, defendeu que o setor imobiliário brasileiro depende do andamento de reformas estruturais importantes no âmbito federal para continuar crescendo, sobretudo a previdenciária. "Tem de acontecer a reforma da Previdência para continuar esse bom ambiente de negócios", disse.



Segundo Jafet, o mercado imobiliário tende a refletir e maximizar os efeitos da economia. "Quando a economia vai bem, o mercado imobiliário vai melhor. Quando ela vai mal, o mercado de imóveis vai pior", comentou.



Na visão de Jafet, o setor também precisa de algumas mudanças importantes na legislação em São Paulo, como o que chamou de calibragem na Lei de Zoneamento.