Bolsonaro participa de cerimônia de posse da Frente Parlamentar Agropecuária

O presidente Jair Bolsonaro participa na noite desta terça-feira, 19, momento da cerimônia de posse da nova diretoria da Frente Parlamentar Agropecuária (FPS), que acontece no Clube Naval, em Brasília. Bolsonaro chegou acompanhado do vice, Hamilton Mourão, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também está entre os presentes e circula entre os convidados. A participação do presidente entrou na agenda oficial em cima da hora. A decisão ocorreu para tentar melhorar a relação com parte do Congresso um dia antes da apresentação da reforma da Previdência.