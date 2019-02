FGV: Indicador Antecedente da Economia fecha janeiro em expansão de 2,9%

O Indicador Antecedente Composto da Economia (Iace) para o Brasil fechou o mês de janeiro em expansão de 2,9% na comparação com dezembro, aos 118,8 pontos, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e The Conference Board (TCB).



Das oito séries componentes do indicador, sete contribuíram para a alta. Destaque para os índices de Expectativas da Indústria e de Serviços, que tiveram expansão de 6,1% e 5,6%, respectivamente.



Na mesma base de comparação, o Indicador Coincidente Composto da Economia (Icce), que mensura as condições atuais da economia, teve alta de 0,3%, marcando 103,0 pontos.



"A continuidade da lenta retomada no nível de atividades garantiu a variação positiva do Icce em janeiro, enquanto as expectativas em relação às reformas necessárias impulsionaram significativamente o Iace no período", avalia o economista do Ibre/FGV Paulo Picchetti. "A efetiva aprovação das reformas nos próximos meses é essencial para assegurar uma aceleração nesta retomada", diz Picchetti.