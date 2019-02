Infraestrutura estuda novas licitações de rodovias no Rio, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou nesta segunda-feira, 18, durante evento no ministério, que o governo estuda novas licitações de rodovias do Rio de Janeiro, o que deve envolver a Nova Dutra. O ministro lembrou ainda que, em 15 de março, o governo vai leiloar o aeroporto de Macaé, no Estado do Rio.



"A pista de aeroporto de Macaé estará pronta no fim de fevereiro", disse. "Tenho certeza de que o leilão de concessão será disputado", acrescentou. Freitas citou ainda que haverá nova licitação para rodovia que liga o Rio a Juiz de Fora. "Também vamos seguir no nosso projeto de prorrogação antecipada de ferrovias", disse. "O mais importante é que nós temos um plano, e este plano vai ser seguido passo a passo."



O ministro participou mais cedo de evento de assinaturas de contrato de arrendamento do terminal de granéis líquidos no Porto de Santarém (STM05) e de contrato de adesão do Terminal UTE GNA I do Porto do Açu, para movimentação de GNL (Gás Natural Liquefeito).