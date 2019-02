Substituição ou não de Bebianno não altera cenário para reformas, diz Olímpio

O senador Major Olímpio (PSL-SP), presidente do diretório estadual do partido, disse nesta segunda-feira, 18, que a possível saída de Gustavo Bebianno do cargo de secretário-geral da Presidência da República não deve alterar o cenário para aprovação de reformas, como a da Previdência, e o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro.



"A substituição ou não de um ministro não vai modificar em absolutamente nada a correlação de forças, na necessidade e na abrangência dessas reformas", disse Olímpio. "As causas e necessidades do País são muito maiores do que substituir um ministro ou não. O governo não pode perder o seu alinhamento com o seu projeto de recuperação do País."



Na visão de Olímpio, o momento agora é de "apaziguar".



Ele disse também que é "uníssono" entre parlamentares do PSL o desejo de "serenar".



O senador negou também que haja movimento de migração para um novo partido que será criado com a sigla UDN (União Democrática Nacional), a mesma liderada por Carlos Lacerda no período democrático anterior à ditadura militar. "O que precisamos no partido é de união e não de união democrática nacionalista, só união, o democrática nacionalista nós estamos dispensando, literalmente", disse.