Mercado projeta superávit primário a partir de 2022, indica Focus do BC

O Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira, 18, pelo Banco Central (BC), mostra que os economistas do mercado financeiro projetam inversão do resultado primário, de déficit para superávit, a partir de 2022.



A mediana das expectativas aponta para déficit primário de 1,40% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, déficit de 0,66% em 2020 e resultado praticamente estável em 2021 (déficit de 0,01% do PIB).



Para 2022, a projeção mediana é de superávit primário de 0,20% do PIB e, para 2023, de superávit de 0,80%.