Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior deve ser feita até 5 de abril

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 18, por meio de nota, que as declarações de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) relativas a 2018 devem ser entregues até 5 de abril deste ano. O recebimento foi iniciado na última sexta-feira, dia 15.



"Estão obrigadas a prestar as informações as pessoas físicas e jurídicas residentes no País que detinham, no exterior, ativos de valor igual ou superior ao equivalente a US$ 100 mil, em 31/12/2018", informou o BC.



A declaração pode ser feita por meio do seguinte endereço na internet:

https://www3.bcb.gov.br/cbe3/#/login.