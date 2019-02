Fitch reafirma rating da Rússia em BBB-, com perspectiva positiva

A agência de classificação de risco Fitch reafirmou a nota de longo prazo e em moeda estrangeiro da Rússia em BBB-, com perspectiva positiva.



Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Fitch comenta que os ratings da Rússia "equilibram um balanço soberano muito forte, finanças externas robustas e uma estrutura de política macroeconômica confiável contra perspectivas de crescimento mais fracas do que outros países com a mesma nota, alta dependência de commodities, padrões de governança fracos e tensões geopolíticas". Para a agência, o aumento da flexibilidade da taxa de câmbio e o cumprimento da regra fiscal continuam a apoiar a capacidade russa de absorver choques externos e de limitar o impacto da volatilidade dos preços do petróleo na economia.



Já a perspectiva positiva do rating reflete, de acordo com a Fitch, "o progresso contínuo no fortalecimento da estrutura de política econômica sustentada por uma taxa de câmbio mais flexível, forte compromisso com a meta de inflação e estratégia fiscal prudente". Na avaliação da agência, essas políticas aumentaram a resiliência da economia da Rússia a choques e ajudaram a preservar a estabilidade macroeconômica e financeira, "apesar do aumento do risco de sanções e da redução do apetite dos investidores por ativos de mercados emergentes em 2018".