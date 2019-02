Guedes discursa sobre reforma da Previdência em encontro com produtores rurais

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou nesta sexta-feira, 15, de um almoço na Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), ao lado do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. O evento não estava previsto na agenda oficial de Guedes.



No encontro, Paulo Guedes discursou para a plateia de representantes do agronegócio sobre a reforma da Previdência. Segundo presentes à cerimônia, os detalhes da reforma encaminhada ao Congresso não foram revelados por Guedes, mas sim a necessidade de aprovação do texto.



O almoço comemorava os 122 anos da SNA, na sede da entidade, no Rio. Consultada pela reportagem, a assessoria do Ministério da Economia informou que o ministro tinha ido almoçar, que não era um compromisso público.