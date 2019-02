Superávit comercial da UE com EUA bate recorde

A União Europeia (UE) registrou um superávit comercial recorde com os Estados Unidos em 2018, fator que pode pesar nas negociações comerciais bilaterais.



Nesta sexta-feira, agência de estatísticas Eurostat informou que as exportações do bloco aos EUA cresceram 8% no ano passado em relação a 2017, enquanto as importações avançaram apenas 3,9% no período. Com isso, a UE registrou um superávit de 139,7 bilhões de euros (US$ 157,8 bilhões), acima dos 119,6 bilhões registrados em 2017.



A possível imposição de tarifas americanas sobre importações de veículos e autopeças europeus é a mais premente para a UE no contexto da desaceleração vista na zona do euro diante de dados recentes. Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA, que deve ser divulgado neste domingo, pode concluir que essas importações representam uma ameaça à segurança nacional. Caso isso aconteça, um prazo de 90 dias será acionado para que Trump se decida sobre a imposição de tarifas adicionais aos carros de aliados, o que inclui a Europa e o Japão.



"Parece provável que os EUA aumentem, em breve, a pressão sobre a UE, com uma ameaça de 25% nas tarifas de importação de carros", disse economista do Berenberg Bank, Holger Schmieding. "Para Trump, isso provavelmente seria parte de suas habituais táticas de negociação." Fonte: Dow Jones Newswires.