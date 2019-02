Concessão rodoviária em SP ligará região de Campinas ao extremo oeste do Estado

O primeiro lote de concessão rodoviária anunciado mais cedo pelo governador de São Paulo, João Dória, ligará a região de Campinas, desde Piracicaba até Panorama - no extremo oeste do Estado, divisa com o Mato Grosso do Sul.



O projeto inclui obras de ampliação e modernização da infraestrutura de 1.201 quilômetros de rodovias, sendo que 417 quilômetros de vias serão duplicados.