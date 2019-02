Atividade econômica no Norte sobe 1,0% no trimestre até novembro, revela BC

A atividade econômica da região Norte avançou 1,0% no trimestre encerrado em novembro do ano passado, ante o trimestre finalizado em agosto. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 15, em Salvador.



De acordo com o BC, a economia do Norte foi favorecida pelo desempenho positivo do comércio e da indústria extrativa mineral.



"As vendas do comércio ampliado foram notadamente beneficiadas pelo evento Black Friday no final de novembro", pontuou o BC. "No setor industrial, o desempenho da indústria extrativa (com participação de 38% na indústria regional) segue positivo, expandindo 1,5% na margem."



No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até novembro do ano passado.



Nesta sexta-feira, mais cedo, a autoridade monetária divulgou o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) referente a todo o País, em dezembro de 2018, que indicou alta de 0,21% ante novembro, na série com ajuste sazonal. Em relação a dezembro de 2017, houve alta de 0,18% pela série sem ajuste.