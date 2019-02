Materiais de construção mais caros pressionam inflação do setor no IGP-10

O aumento nos custos de materiais de construção pressionou a inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de fevereiro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) subiu 0,41% em fevereiro, após uma elevação de 0,29% em janeiro.



O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços passou de uma alta de 0,33% em janeiro para aumento de 0,61% em fevereiro.



Os gastos com Materiais e Equipamentos avançaram 0,42% em fevereiro, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 1,35% no mês.



Já o índice que representa o custo da Mão de Obra cresceu 0,23% em fevereiro, depois de uma elevação de 0,25% em janeiro.