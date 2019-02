Índice de Atividade do BC sobe 1,15% em 2018 e fica abaixo das previsões

A atividade econômica no Brasil avançou pelo segundo ano consecutivo, mas num ritmo mais lento do que previam os analistas do mercado financeiro. O Banco Central informou nesta sexta-feira, 15, que seu índice de atividade acumulou alta de 1,15% em 2018 e encerrou o ano aos 136,27 pontos, conforme a série sem ajustes sazonais.



A alta do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) em 2018 foi menor que a estimativa mais pessimista dos analistas entrevistados pelo Projeções Broadcast . O resultado veio abaixo do piso do intervalo das previsões, que ia de uma alta de 1,2% a 1,7%, com mediana positiva de 1,30%.



Considerado uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.



Em 2017, o indicador já havia avançado, após período de retração da atividade que coincidiu com os anos de recessão econômica.



A projeção do BC para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 é de avanço de 1,3%. O dado fechado do PIB será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apenas em 28 de fevereiro.



4º trimestre



Os dados desta sexta-feira divulgados pelo BC mostraram ainda que o IBC-Br registrou alta de 0,20% no quarto trimestre de 2018, na comparação com o terceiro trimestre. Neste caso, o avanço diz respeito à série com ajustes sazonais.



O IBC-Br acumulou ainda alta de 1,53% no quarto trimestre de 2018 ante o mesmo período de 2017, pela série sem ajustes sazonais.



Média móvel trimestral



A média móvel trimestral do IBC-Br teve alta de 0,11% em dezembro, na série com ajuste sazonal. Em novembro, o indicador havia registrado estabilidade (0,00%).



Bastante observada pelos economistas do mercado financeiro, a média móvel do IBC-Br costuma ser usada como indicativo de tendências para o índice. O porcentual desta sexta refletiu a comparação entre o trimestre encerrado em dezembro e o trimestre encerrado em novembro.



No caso da série sem ajuste sazonal, a média móvel trimestral do IBC-Br teve resultado positivo de 0,13% em dezembro. Em novembro, a média móvel sem ajuste havia caído 1,28%.