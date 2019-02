Atividade econômica no Sudeste cai 0,7% no trimestre até novembro, diz BC

A atividade econômica da região Sudeste recuou 0,7% no trimestre encerrado em novembro, ante o trimestre finalizado em agosto, quando havia registro avanço de 1,4%. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 15, em Salvador.



De acordo com o Banco Central, a economia no Sudeste "registrou relativa acomodação no trimestre finalizado em novembro, após crescimento expressivo no trimestre anterior, refletindo, em grande medida, o arrefecimento da atividade industrial".



O BC pontuou ainda que "os indicadores de consumo das famílias sugerem continuidade da trajetória de expansão moderada, em ambiente de recuperação da confiança dos consumidores, de crescimento gradual da massa de rendimentos reais e de expansão robusta do crédito".



No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até novembro do ano passado.



Nesta sexta-feira, mais cedo, a autoridade monetária divulgou o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) referente a todo o País, em dezembro de 2018, que indicou alta de 0,21% ante novembro, na série com ajuste sazonal. Em relação a dezembro de 2017, houve alta de 0,18% pela série sem ajuste.