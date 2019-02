Mnuchin diz que reuniões sobre comércio com vice-premiê chinês foram produtivas

O Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou nesta sexta-feira, em sua conta oficial no Twitter, que teve reuniões "produtivas" sobre comércio com o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, e o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer.



Nos últimos dois dias, Mnuchin, Lighthizer e Li discutiram em Pequim formas de superar desavenças comerciais que levaram EUA e China a impor tarifas adicionais a bilhões de dólares em produtos um do outro desde meados do ano passado.



Segundo fontes da Dow Jones Newswires, negociadores de ambos os lados estão trabalhando para encerrar as discussões comerciais desta semana com um comunicado sobre os progressos obtidos no sentido de chegar a um acordo mais amplo.



O acordo, na forma de um memorando de entendimento, poderá servir de base para um pacto que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping finalizariam em um encontro de cúpula que seria organizado para discutir a disputa comercial entre os países, disseram as fontes. Com informações da Dow Jones Newswires.