CVM já tem quatro processos administrativos sobre caso Vale

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já instaurou quatro processos administrativos relacionados à tragédia causada pelo rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho (MG). Dois deles são decorrentes de reclamações e investidores. Outros dois foram instaurados pela área técnica da autarquia para acompanhar os procedimentos de divulgação da empresa acerca do caso e a eventual responsabilidade dos administradores da companhia, diretores executivos e conselheiros.



Em nota divulgada nesta quinta-feira, 14, a CVM explica que o foco da análise sobre os administradores visa apurar se foram diligentes no dever fiduciário em relação à companhia. Ou seja, se atuaram no interesse da mineradora e do conjunto de seus acionistas. "Tal apuração não inclui atuação sobre questões relativas à legislação ambiental, as quais vêm sendo objeto de atuação das instituições competentes", informa a autarquia.



Os quatro processos administrativos instaurados são:



Processo CVM nº 19957.000607/2019-37- Aberto em 25/1/2019 para acompanhar as divulgações da Vale S.A. sobre o rompimento de barragem em Brumadinho e seus desdobramentos.

Status: em análise na Gerência de Acompanhamento de Empresas 2 (GEA-2) da Superintendência de Relações com Empresas (SEP)



Processo CVM nº 19957.000654/2019-81 - Aberto em 28/1/2019 para apurar eventual responsabilidade de administradores em razão dos fatos relacionados ao rompimento de barragem em Brumadinho.

Status: em análise na Gerência de Acompanhamento de Empresas 4 (GEA-4) da Superintendência de Relações com Empresas (SEP)



Processo CVM nº 19957.000665/2019-61 - Aberto em 28/1/2019 para analisar reclamações de investidores/público em geral notadamente sobre o assunto de que se trata.

Status: em análise na Gerência de Acompanhamento de Empresas 4 (GEA-4) da Superintendência de Relações com Empresas (SEP)



Processo CVM nº 19957.000789/2019-46 - Aberto em 31/1/2019 para analisar reclamações de investidores/público em geral notadamente sobre o assunto de que se trata.

Status: em análise na Gerência de Orientação ao Investidor 2 (GOI-2/SOI)