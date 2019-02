China tenta destravar impasse com EUA com promessa relacionada a semicondutores

A China está contando com promessas de grandes compras de semicondutores e outros bens dos Estados Unidos para aliviar as tensões comerciais e persuadir o presidente americano, Donald Trump, a estender a trégua tarifária e, depois, resolver a disputa comercial diretamente com o presidente chinês, Xi Jinping. Durante as negociações desta semana, que chegaram ao quarto dia nesta quinta-feira, as autoridades americanas e chinesas continuaram paralisadas em uma série de questões subjacentes à atual disputa comercial, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. Isso inclui reclamações de Washington de que a China pressiona as empresas americanas a compartilhar tecnologia e usa políticas industriais para favorecer empresas domésticas ante a concorrência americana.



Tendo negado essas alegações, as autoridades chinesas estão se concentrando em maneiras de aumentar as importações de produtos americanos. A principal agência de planejamento econômico da China propôs aumentar as vendas de semicondutores dos EUA para a China para US$ 200 bilhões em seis anos, disseram as empresas americanas informadas sobre o plano. A soma é cerca de um aumento de cinco vezes sobre o nível atual.



Negociadores chineses também estão se oferecendo para eliminar uma política nacional de aquisição de veículos que deu subsídios aos consumidores para a compra de veículos de nova geração, pequenos motores e outros tipos de carros, disseram fontes. Essas propostas vêm na esteira de outras promessas feitas por Pequim para aumentar significativamente as compras de produtos energéticos e agrícolas dos EUA, incluindo soja, gás natural liquefeito e petróleo. No fim do mês passado, no Salão Oval da Casa Branca, Trump elogiou a promessa feita pela China quanto à soja. Fonte: Dow Jones Newswires.