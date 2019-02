Produção de petróleo brasileira deve crescer 2,3% ao ano até 2040, diz BP

O Grupo BP atualizou suas estimativas para o mercado energético do Brasil até 2040. Segundo o grupo, a produção de petróleo brasileira deverá saltar de algo próximo de 3 milhões de barris por dia em 2017 para 5 milhões de barris por dia em 2040, crescimento de 66%. A estimativa é de que a produção de petróleo cresça anualmente 2,3% no intervalo entre 2017 e 2040.



Já a produção de gás do Brasil deverá mais do que dobrar até 2040, de 28 bilhões de metros cúbicos (bmc) para 63 bmc, conforme estimativa do Grupo BP.



O salto representará um crescimento anual de 3,7% na produção do País.



Na contramão, a produção de carvão no período deve recuar 1,6% ao ano até 2040.