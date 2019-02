PIB de Portugal cresce 0,4% no 4º trimestre e 2,1% em 2018

PIB de Portugal cresce 0,4% no 4º trimestre e 2,1% em 2018

China atrai US$ 12,41 bilhões em IED em janeiro, alta de 2,8%

China atrai US$ 12,41 bilhões em IED em janeiro, alta de 2,8%

PIB alemão fica estável no 4º trimestre e evita recessão

PIB alemão fica estável no 4º trimestre e evita recessão

China amplia importações de petróleo e cobre em janeiro, mas reduz as de minério

China amplia importações de petróleo e cobre em janeiro, mas reduz as de minério

Superávit comercial da China com EUA cai para US$ 27,3 bilhões em janeiro

Superávit comercial da China com EUA cai para US$ 27,3 bilhões em janeiro

Onyx diz que 'olhar fraterno' do governo será conhecido na reforma

Onyx diz que 'olhar fraterno' do governo será conhecido na reforma

Aziz: acordos comerciais com outros países será uma das prioridades da CAE

Aziz: acordos comerciais com outros países será uma das prioridades da CAE