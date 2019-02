PIB alemão fica estável no 4º trimestre e evita recessão

A Alemanha teve desempenho econômico pior do que o esperado no quarto trimestre de 2018, mas escapou de uma recessão, segundo dados preliminares divulgados hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país.



Entre outubro e dezembro, o Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia europeia ficou estável ante o terceiro trimestre. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam avanço de 0,1% ante os três meses anteriores.



Com a estabilidade no quarto trimestre, a Alemanha evitou entrar numa recessão técnica, uma vez que seu PIB havia sofrido contração de 0,2% entre julho e setembro.



Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 0,6% no quarto trimestre. Neste caso, a projeção do mercado era de alta de 0,8%.



De acordo com a Destatis, o PIB do quarto trimestre foi sustentado por investimentos e consumo, mas o comércio líquido não contribuiu para o resultado no período.



Em todo o ano de 2018, o PIB alemão cresceu 1,4%, ou 1,5% considerando-se ajustes de calendário. Com informações da Dow Jones Newswires.