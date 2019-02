Superávit comercial da China com EUA cai para US$ 27,3 bilhões em janeiro

O superávit comercial da China com os Estados Unidos diminuiu para US$ 27,3 bilhões em janeiro, frente ao saldo positivo de US$ 29,87 bilhões registrado em dezembro de 2018, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira, 14.



No primeiro mês de 2019, as exportações do país ao mercado americano caíram 2,4% na comparação anual, depois de terem recuado 3,5% em dezembro. Já as compras chinesas dos EUA mostraram declínio de 41,2% no mesmo período, mais acentuado que os -35,8% registrados no último mês de 2018.



Autoridades chinesas prometeram aumentar as compras de produtos agrícolas e energéticos dos EUA nas negociações comerciais bilaterais. Pequim também baixou suas tarifas sobre alguns produtos americanos. Nesta quinta, a delegação comercial da China iniciou uma nova rodada de negociações comerciais com autoridades dos EUA em Pequim. Fonte: Dow Jones Newswires.