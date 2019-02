Terra tenta convencer Guedes a reduzir cortes no Sistema S

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, atua para minimizar os cortes planejados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no Sistema S. Terra defende que parte desses recursos seja usada para reforçar programas sociais da sua pasta, formada também por Desenvolvimento Social, Cultura e Esporte.



"Estou entre a faca e o Sistema S. Eu entrei no meio. Pedi para o ministro Paulo Guedes que a gente pudesse, disso que ele pretende cortar, uma parte ser usada nos programas sociais. Ele aceitou a ideia e estamos montando uma proposta para a gente montar e apresentar ao ministro Paulo Guedes", disse Terra.



Em dezembro, antes de assumir o cargo, Guedes disse que "tem que meter a faca no Sistema S", ou seja, fazer cortes. Na época. destacou que todos precisavam contribuir e que seria necessário "cortar pouco para não doer muito". Para Terra, o sistema, que se dedica, entre outras coisas, ao ensino profissionalizante no País, possui "uma capilaridade enorme" que precisa ser usada nos programas sociais.



O Sistema S é formado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest).