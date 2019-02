Negociação comercial com China está indo muito bem, afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a repórteres nesta quarta-feira que a negociação comercial com a China "está indo muito bem", mas não se comprometeu a fechar um acordo bilateral. "Vamos ver o que acontece", comentou, em declarações a jornalistas na Casa Branca.



Trump disse que a China tem mostrado muito mais respeito em relação aos EUA no diálogo. Nesta semana, autoridades americanas, entre elas o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, realizam negociações sobre o tema em Pequim. Caso avancem, pode haver mais adiante uma reunião entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, para buscar fechar o acordo.