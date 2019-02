Nos EUA, CPI fica estável em janeiro ante dezembro, mas núcleo como previsto

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ficou estável em janeiro ante dezembro, segundo dados publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. A expectativa de analistas, por outro lado, era de avanço de 0,1% do indicador, de acordo com pesquisa realizada pelo Projeções Broadcast com 35 instituições financeiras (veja mais em matéria publicada às 8h de Brasília).



O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2% em janeiro, na comparação mensal, como previsto por analistas.



Na comparação anual, o CPI subiu 1,6%, um pouco acima do ganho esperado de 1,5%, e seu núcleo avançou 2,2% na mesma base comparativa, contra uma expectativa de alta de 2,1%. (Com informações Dow Jones Newswires)